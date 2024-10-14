Стало відомо, коли Володимир Зеленський представить українцям План перемоги

Радник ОП Сергій Лещенко заявив, що 16 жовтня Володимир Зеленський може представити План перемоги у парламенті.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді у середу, 16 жовтня. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко.

За його словами, ймовірна причина цього виступу — це публічне представлення Плану перемоги.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна очікує на фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше у вигляді конкретних кроків.

Додамо, у найближчі дні українцям презентують План перемоги, який представив партнерам Президент Володимир Зеленський.

Крім того, посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявляв, що План перемоги України можуть представити громадськості вже найближчими днями.

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