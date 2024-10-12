Україна очікує отримати фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше, — Андрій Єрмак

Україна очікує на фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше у вигляді конкретних кроків.

Україна хоче якнайшвидше отримати фідбек від партнерів щодо Плану перемоги, який представив Президент Володимир Зеленський. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

«Було б, мені здається, не зовсім реально, якщо б ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків», - зазначив він.

Керівник ОП додав, що країни-партнери, яким вже представили План перемоги, «глибоко у ситуації» та «все розуміють».

«План перемоги - це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися уперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні для, у першу чергу, України... Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще показувати їхню підтримку щодо цього плану», - вказав Андрій Єрмак.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський обговорив План перемоги з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.