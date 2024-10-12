Практика судів
  1. В Україні

Україна очікує отримати фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше, — Андрій Єрмак

16:17, 12 жовтня 2024
Україна очікує на фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше у вигляді конкретних кроків.
Україна очікує отримати фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше, — Андрій Єрмак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна хоче якнайшвидше отримати фідбек від партнерів щодо Плану перемоги, який представив Президент Володимир Зеленський. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

«Було б, мені здається, не зовсім реально, якщо б ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків», - зазначив він.

Керівник ОП додав, що країни-партнери, яким вже представили План перемоги, «глибоко у ситуації» та «все розуміють».

«План перемоги - це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися уперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні для, у першу чергу, України... Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще показувати їхню підтримку щодо цього плану», - вказав Андрій Єрмак.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський обговорив План перемоги з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармеромпрезидентом Франції Еммануелем Макроном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби

Верховна Рада розгляне законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, яка, за словами авторів, ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які хворіють на венеричні захворювання.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховна Рада схвалила законопроект про звільнення корупціонерів від тюрми шляхом угод зі слідством

Прийняття законопроекту про звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством підтримали міжнародні партнери, НАБУ і САП.

Для того, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти, у чоловіків буде 3 дні – інакше їх чекає штраф

Якщо протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку чоловік не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до ТЦК.

Верховна Рада доопрацює законопроект, яким пропонується дати додаткове фінансування Державній судовій адміністрації

Мінфін вказав, що видатки на утримання Державної судової адміністрації України щороку передбачаються у державному бюджеті, а тому спрямовувати плату за результатами аукціону на фінансування видатків ДСА немає підстав.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України