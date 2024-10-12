Украина ожидает получить фидбек от партнеров по Плану победы как можно скорее, — Андрей Ермак

Украина ожидает фидбека от партнеров по Плану победы как можно скорее в виде конкретных шагов.

Украина хочет поскорее получить фидбек от партнеров по Плану победы, который представил Президент Владимир Зеленский. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

«Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбека как можно скорее, фидбек в виде конкретных шагов», - отметил он.

Руководитель ОП добавил, что страны-партнеры, которым уже представили План победы, глубоко в ситуации и все понимают.

«План победы - это о создании условий, чтобы действительно мы двигались вперед по окончании войны на условиях, которые были бы приемлемы для, в первую очередь, Украины... Я надеюсь, что следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше показывать их поддержку этого плана», - указал Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обсудил План победы с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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