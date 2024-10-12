Как избежать отказа и что делать в случае ошибок в документах – объяснение

Украинцы имеют 14 дней на исправление ошибок после отказа в субсидии.

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В Украине украинцам могут отказать в назначении субсидий на коммунальные услуги в некоторых случаях. По информации пресс-службы Министерства социальной политики, после исправления или дополнения данных, заявление можно подать повторно.

В случае получения отказа на субсидию, у граждан есть 14 дней для внесения изменений или исправления ошибок в документах, если таковые были обнаружены. После проверки обновленных документов Пенсионный фонд Украины может принять решение о назначении субсидии, о чем сообщат дополнительно.

Для большинства граждан, которые получали жилищную субсидию во время отопительного сезона, Пенсионный фонд самостоятельно рассчитает размер субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября). Обращаться дополнительно не нужно.

Однако, если получатель субсидии желает внести изменения в информацию о семейном составе или имущественном состоянии, ему следует обратиться в органы Пенсионного фонда с соответствующими документами.

Сейчас в Украине действует упрощенный механизм подачи заявок на субсидии. Граждане могут подавать упрощенное обращение, а Пенсионный фонд оформит заявление и декларацию на основе информации из официальных реестров.

Подать обращение для назначения субсидии можно следующими способами:

по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;

через портал электронных услуг, выбрав опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительных органов сельского, поселкового или городского совета.

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