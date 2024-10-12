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Можно ли привлекать беременную женщину к работам в ночное время — ответ Гоструда

21:07, 12 октября 2024
Запрещается привлечение к работе в ночное время беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
Можно ли привлекать беременную женщину к работам в ночное время — ответ Гоструда
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Государственная служба Украины по труду разъяснила, можно ли привлекать к работам в ночное время беременную женщину.

Согласно ст. 55 КЗоТ Украины запрещается привлечение к работе в ночное время: беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, о чем говорится в ст. 176 КЗоТ Украины, согласно которой не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Ранее сообщалось, имеет ли право беременная женщина на уменьшение продолжительности рабочего дня или перевод на более легкую работу.

Также в Гоструде напомнили, какие гарантии у беременных женщин и женщин с детьми при устройстве на работу.

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