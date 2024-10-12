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Чи можна залучати вагітну жінку до робіт у нічний час — відповідь Держпраці

21:07, 12 жовтня 2024
Забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.
Чи можна залучати вагітну жінку до робіт у нічний час — відповідь Держпраці
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Державна служба України з питань праці роз’яснила, чи можна залучати до робіт у нічний час вагітну жінку.

Відповідно до ст. 55 КЗпП України забороняється залучення до роботи в нічний час: вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, про що йдеться у ст. 176 КЗпП України, згідно якої не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Раніше повідомлялося, чи має право вагітна жінка на зменшення тривалості робочого дня чи переведення на легшу роботу.

Також у Держпраці нагадали, які гарантії мають вагітні жінки та жінки з дітьми при влаштуванні на роботу.

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