Чи можна залучати вагітну жінку до робіт у нічний час — відповідь Держпраці

Забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Державна служба України з питань праці роз’яснила, чи можна залучати до робіт у нічний час вагітну жінку.

Відповідно до ст. 55 КЗпП України забороняється залучення до роботи в нічний час: вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, про що йдеться у ст. 176 КЗпП України, згідно якої не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Раніше повідомлялося, чи має право вагітна жінка на зменшення тривалості робочого дня чи переведення на легшу роботу.

Також у Держпраці нагадали, які гарантії мають вагітні жінки та жінки з дітьми при влаштуванні на роботу.

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