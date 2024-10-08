Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою.

Державна служба з питань праці роз’яснила, чи має право вагітна жінка на зменшення тривалості робочого дня чи переведення на легшу роботу, якщо існуючі умови або особливості праці передбачають вплив несприятливих факторів на неї.

Відповідно до статті 178 Кодексу законів про працю України, вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації.

Якщо заробіток вагітної жінки на легшій роботі є вищим, ніж той, який вона одержувала до переведення, то у такому випадку їй виплачується фактичний заробіток.

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