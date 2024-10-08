Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания или они переводятся на другую работу, которая легче.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, имеет ли право беременная женщина на уменьшение продолжительности рабочего дня или перевод на более легкую работу, если существующие условия или особенности труда предусматривают влияние неблагоприятных факторов на нее.

Согласно статье 178 Кодекса законов о труде Украины, беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания или они переводятся на другую работу, которая легче и исключает влияние неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по предварительной работе.

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине в соответствии с медицинским заключением другой работы, которая является более легкой и исключает влияние неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные в результате этого рабочие дни за счет предприятия, учреждения, организации.

Если заработок беременной женщины на более легкой работе выше, чем она получала до перевода, то в таком случае ей выплачивается фактический заработок.

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