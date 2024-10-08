Минфин разъяснил особенности осуществления платежей предоставлятелями медуслуг по внебюджетным счетам Казначейства

В Минфине отметили, что все платежи предоставлятелей медицинских услуг будут произведены вне очереди.

Министерство финансов Украины предоставило разъяснение об особенностях осуществления платежей предоставлятелями медицинских услуг с внебюджетных счетов Казначейства.

Там отметили, что осуществление оплат по программе медицинских гарантий на внебюджетные счета больниц будет применено только на период военного положения.

Такие счета обслуживает Казначейство подобно банковским счетам. В частности, это:

- возможность предоставления платежных инструкций в электронной форме;

- установление требований к формированию и заполнению платежных инструкций в соответствии со стандартами НБУ;

- круглосуточный доступ онлайн клиентской части электронной системы;

- отсутствует потребность в подаче подтверждающих документов (договоров, актов, накладных и т.п.).

«Отмечаем, предоставлятели медицинских услуг будут и дальше самостоятельно распоряжаться своими средствами. Все платежи предоставлятелей медицинских услуг будут произведены вне очереди. То есть таким платежам будет предоставлен высокий уровень приоритетности», – заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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