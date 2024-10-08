Мінфін роз’яснив особливості здійснення платежів надавачами медпослуг з небюджетних рахунків Казначейства

У Мінфіні зазначили, що всі платежі надавачів медичних послуг буде здійснено позачергово.

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Міністерство фінансів України надало роз’яснення щодо особливостей здійснення платежів надавачами медичних послуг з небюджетних рахунків Казначейства.

Там зазначили, що здійснення оплат за програмою медичних гарантій на небюджетні рахунки лікарень буде застосовано лише на період воєнного стану.

Такі рахунки обслуговує Казначейство подібно до банківських рахунків. Зокрема, це:

- можливість надання платіжних інструкцій в електронній формі;

- встановлення вимог до формування та заповнення платіжних інструкцій відповідно до стандартів НБУ;

- цілодобовий доступ онлайн клієнтської частини електронної системи;

- відсутня потреба у поданні підтвердних документів (договорів, актів, накладних тощо).

«Наголошуємо, надавачі медичних послуг будуть і надалі самостійно розпоряджатись своїми коштами. Всі платежі надавачів медичних послуг буде здійснено позачергово. Тобто таким платежам буде надано найвищий рівень пріоритетності», – заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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