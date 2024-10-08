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У Києві закрили станцію метро «Дорогожичі» через порив мережі водопостачання – відео

13:45, 8 жовтня 2024
Порив водопостачання біля станції метро «Дорогожичі» призвів до закриття станції, авто об’їжджають підтоплену діялнку.
У Києві закрили станцію метро «Дорогожичі» через порив мережі водопостачання – відео
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У Києві біля станції метро «Дорогожичі» стався порив міської мережі водопостачання, що спричинило підтоплення підземного переходу. Про це повідомили у пресслужбі «Київського метрополітену».

Внаслідок інциденту станцію закрили для входу та виходу, а поїзди проходять повз неї без зупинки. Тролейбуси № 16 та 35 об’їжджають зону прориву, використовуючи сусідню вулицю Дорогожицьку.

Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, розташованою біля станції «Дорогожичі», обмежено в обох напрямках. Наразі тривають роботи з відкачування води, і на місці працюють всі необхідні міські служби.

За оновленою інформацією КМДА на 14:04, станція метро «Дорогожичі» частково відновила роботу – поїзди здійснюють зупинку на обох коліях, проте станція працює лише на вихід. На 14:30 станція метро «Дорогожичі» відновила роботу у звичайному режимі.

Джерело відео: Телеграм-канали

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Київ

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