В Одесской области будут судить водителя, который превысил скорость и на красный сигнал светофора врезался в другое авто

Суд в Одесской области рассмотрит дело водителя, который нарушил правила и спровоцировал ДТП.

В Одесской области начато судебное производство против водителя из Белгорода-Днестровского, который превысил скорость и проехал на красный свет. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала 48-летняя женщина, получив травмы средней степени тяжести. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Автопроисшествие произошло в конце августа в центре Белгорода-Днестровского, когда 22-летний водитель автомобиля «Honda» на регулируемом перекрестке проигнорировал запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем «Mazda», который двигался на зеленый свет. Женщину госпитализировали с переломом грудины, травмой головы и многочисленными ушибами. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее травмы признаны средней тяжести.

Оба водителя были трезвы во время проверки. Начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский отметил, что следователи собрали достаточные доказательства для обвинения водителя «Honda» в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к травмам. Это правонарушение квалифицируется по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и наказывается ограничением свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Досудебное расследование продолжалось под надзором Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, которая будет выступать государственным обвинителем в суде. Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно ограничение скорости до 50 км/ч в населенных пунктах и выполнять требования светофоров.

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