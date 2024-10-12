Лидера венгерской оппозиции Ференца Дюрчаня оштрафовали на $38 тысяч за критику Орбана

Ференц Дюрчань получил штраф за слова о «коварном правительстве» Венгрии.

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Лидера венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня оштрафовали на 38 000 долларов за резкую критику премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Telex.

Штраф в размере 14 миллионов форинтов (около 38 000 долларов) наложил спикер парламента Ласло Кёвер. Причиной стали слова Дюрчаня, который на прошлой неделе обвинил Орбана в том, что тот «продал свою честь, а также независимость и самостоятельность Венгрии».

«Премьер-министр Венгрии продал собственную честь, в конце концов продал честь своей страны, продал независимость и самостоятельность своей страны. Сегодня Венгрия имеет коварное правительство и коварного премьер-министра», - заявил Дюрчань во время сессии парламента.

Эти высказывания вызвали словесный конфликт между Дюрчанем и Кёвером, который после спора лишил депутата слова и приказал ему сесть.

Дюрчань уже заявил, что намерен обжаловать штраф в суде и готов обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

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