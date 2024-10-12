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Лідера угорської опозиції Ференца Дюрчаня оштрафували на $38 тисяч за критику Орбана

17:29, 12 жовтня 2024
Лідера угорської опозиції Ференца Дюрчаня оштрафували на $38 тисяч за критику Орбана
Лідера угорської опозиції Ференца Дюрчаня оштрафували на $38 тисяч за критику Орбана
Джерело фото: EPA/UPG
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Лідера угорської опозиційної партії «Демократична коаліція» Ференца Дюрчаня оштрафували на 38 000 доларів за різку критику прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє видання Telex.

Штраф у розмірі 14 мільйонів форинтів (близько 38 000 доларів) наклав спікер парламенту Ласло Кьовер. Причиною стали слова Дюрчаня, який минулого тижня звинуватив Орбана у тому, що той «продав свою честь, а також незалежність і самостійність Угорщини».

«Прем’єр-міністр Угорщини продав власну честь, зрештою продав честь своєї країни, продав незалежність і самостійність своєї країни. Сьогодні Угорщина має підступний уряд і підступного прем’єр-міністра», — заявив Дюрчань під час сесії парламенту.

Ці висловлювання спричинили словесний конфлікт між Дюрчанем і Кьовером, який після суперечки позбавив депутата слова та наказав йому сісти.

Дюрчань уже заявив, що має намір оскаржити штраф у суді і готовий звернутися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

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Угорщина штраф

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