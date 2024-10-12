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Школярі зможуть анонімно повідомляти про булінг через нову платформу МОН

15:41, 12 жовтня 2024
МОН запровадило нову можливість швидкого повідомлення про булінг для учнів та їхніх батьків.
Школярі зможуть анонімно повідомляти про булінг через нову платформу МОН
Фото ілюстративне
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Міністерство освіти і науки України впровадило опцію швидкого повідомлення про випадки булінгу, що дозволяє учням і їх батькам заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу. Це нововведення має на меті залучити до вирішення проблеми керівництво школи та, за потреби, поліцію.

Згідно з дослідженнями МОН, понад 53% учнів коли-небудь стикалися з булінгом, але лише половина з них повідомила про це дорослим. Багато дітей бояться розповісти про свої проблеми через страх осуду або погіршення ситуації.

«Булінг — не нове явище, але наше суспільство багато років його ігнорувало. Нам не вистачало розуміння його наслідків для формування особистості дитини. Кожен з нас повноцінно розвивається лише тоді, коли відчуває себе фізично та психологічно в безпеці», — зазначила заступниця міністра освіти та науки України Євгенія Смірнова.

МОН опублікувало інструкції для користування новою опцією:

  • Зайдіть на сайт АІКОМ та натискайте кнопку «Повідомити про булінг».
  • Реєструйтеся або увійдіть в уже наявний акаунт.
  • Заповнюйте коротку анкету. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані.
  • Натискайте кнопку «Продовжити» та підтверджуйте заяву.
  • Ознайомтеся з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

Діти можуть подавати анонімні скарги, тоді як батькам необхідно вказати свої дані для ефективнішого розгляду.

Зазначено, що анонімні заяви можуть розглядатися лише на рівні школи. Якщо справа буде направлена в поліцію, можуть знадобитися додаткові докази. Директор школи зобов'язаний відреагувати на звернення протягом доби.

Інформація про заяви буде доступна лише директору школи та представникам поліції, що забезпечить конфіденційність учасників.

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