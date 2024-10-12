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У частині Полтавської області ввели карантин через спалах африканської чуми свиней

22:00, 12 жовтня 2024
На Полтавщині виявили африканську чуму свиней, в результаті – чотири села на карантині.
У частині Полтавської області ввели карантин через спалах африканської чуми свиней
Джерело фото: kor-rada.gov.ua
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У Полтавській області виявили вірус африканської чуми свиней, через що в чотирьох населених пунктах було запроваджено карантин. Про це повідомляє управління ДСНС у Полтавській області.

Спалах стався у приватному господарстві в селі Миловидівка, Кременчуцький район, де загинули десять свиней. Власники повідомили про втрати 10 жовтня до Державної служби ветеринарної медицини. Фахівці підтвердили, що причиною загибелі став вірус африканської чуми свиней.

З 11 жовтня в селах Миловидівка, Гориславка, Коржівка та Олефірівка було введено карантин. Крім того, у восьми прилеглих селах – Мирна, Вальна, Панівка, Рокито-Донівка, Майбородівка, Пащенівка, Ялинці та Погребівська – визначено зони захисту та спостереження.

Місцевих жителів закликають дотримуватись заходів безпеки та обмежити переміщення тварин.

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Полтава

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