У частині Полтавської області ввели карантин через спалах африканської чуми свиней

На Полтавщині виявили африканську чуму свиней, в результаті – чотири села на карантині.

Джерело фото: kor-rada.gov.ua

У Полтавській області виявили вірус африканської чуми свиней, через що в чотирьох населених пунктах було запроваджено карантин. Про це повідомляє управління ДСНС у Полтавській області.

Спалах стався у приватному господарстві в селі Миловидівка, Кременчуцький район, де загинули десять свиней. Власники повідомили про втрати 10 жовтня до Державної служби ветеринарної медицини. Фахівці підтвердили, що причиною загибелі став вірус африканської чуми свиней.

З 11 жовтня в селах Миловидівка, Гориславка, Коржівка та Олефірівка було введено карантин. Крім того, у восьми прилеглих селах – Мирна, Вальна, Панівка, Рокито-Донівка, Майбородівка, Пащенівка, Ялинці та Погребівська – визначено зони захисту та спостереження.

Місцевих жителів закликають дотримуватись заходів безпеки та обмежити переміщення тварин.

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