В части Полтавской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

На Полтавщине обнаружили африканскую чуму свиней, в результате – четыре села на карантине.

Источник фото: kor-rada.gov.ua

В Полтавской области обнаружили вирус африканской чумы свиней, из-за чего в четырех населенных пунктах был введен карантин. Об этом сообщает управление ГСЧС в Полтавской области.

Вспышка произошла в частном хозяйстве в селе Миловидовка, Кременчугский район, где погибли десять свиней. Владельцы сообщили о потерях 10 октября в Государственную службу ветеринарной медицины. Специалисты подтвердили, что причиной гибели стал вирус африканской чумы свиней.

С 11 октября в селах Миловидовка, Гориславка, Коржевка и Олефировка был введен карантин. Кроме того, в восьми близлежащих селах - Мирная, Вальная, Пановка, Рокито-Доновка, Майбородовка, Пащеновка, Елки и Погребовская - определены зоны защиты и наблюдения.

Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности и ограничить перемещение животных.

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