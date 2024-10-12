В Испании оштрафовали мужчину, который явился в полицию голышом

Верховный суд Испании подтвердил приговор мужчине, который голым явился в полицию, чтобы подать жалобу.

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Уголовная палата Верховного суда Испании подтвердила обвинительный приговор 29-летнему Алехандро Коломару, которого оштрафовали на 1080 евро за неповиновение полиции после того, как он явился в отделение полиции в Валенсии голышом. Об этом сообщает BURGOSconecta.

Инцидент произошел в августе 2020 года, когда Коломар пришел в участок, чтобы подать жалобу на человека, одетого только в ботинки и рюкзак, где хранилась его одежда. На просьбу правоохранителей одеться он отказался, утверждая, что имеет право ходить голышом.

В результате полиция задержала мужчину за нарушение общественного порядка. Коломар обжаловал штраф, указывая на нарушение своего права на свободу выражения взглядов, но его аргументы не были приняты.

В своем приговоре Верховный суд отметил, что в отделении полиции находились женщины, которым было некомфортно из-за его обнаженного тела, и им пришлось выйти из здания. Это подтвердило действия полиции по нарушению общественного порядка.

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