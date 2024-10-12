В Кременчуге мужчину приговорили к трем годам заключения за отказ от мобилизации

Мужчина отказался получать повестку на отправку в учебный центр и в определенное время не прибыл в ТЦК.

Фото: expert.in.ua

В Полтавской области в городе Кременчуг суд наказал мужчину, который после признания его годным к военной службе отказался от мобилизации. Его приговорили к трем годам тюрьмы.

В Полтавском ТЦК и СП отметили, что житель Кременчуга совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва военной службы во время мобилизации. Об обстоятельствах стало известно из материалов дела.

Так, в феврале 2024 года ВВК признала гражданина пригодным к прохождению военной службы. Однако мужчина не согласился с таким решением, потому что считал себя больным астмой и гипертонией.

«В результате мужчина отказался получать повестку на отправку в учебный центр и в определенное время не прибыл в ТЦК и СП. Таким образом, он умышленно совершил уголовное правонарушение. Военнослужащие Кременчугского районного ТЦК и СП составили акт отказа от получения повестки и направили документы для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности», - сообщили в Полтавском ТЦК и СП.

На суде мужчина признался, что испугался попасть на передовую. Несмотря на то, что он признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном, суд постановил назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В ТЦК добавили, что это уже не первый реальный срок, который получили жители Полтавщины за уклонение от мобилизации. 2 октября приговор вынес Котелевский районный суд – три года лишения свободы.

«Нарушение правил военного учета влечет административную ответственность (штраф), а за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет», - напомнили военные.

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