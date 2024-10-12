У Кременчуці чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за відмову від мобілізації

Чоловік відмовився отримувати повістку на відправку до навчального центру та у визначений час не прибув до ТЦК.

Фото: expert.in.ua

На Полтавщині у місті Кременчук суд покарав чоловіка, який після визнання його придатним до військової служби відмовився від мобілізації. Його засудили до трьох років тюрми.

У Полтавському ТЦК та СП зазначили, що мешканець Кременчука вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України, тобто ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про обставини стало відомо з матеріалів справи.

Так, у лютому 2024 року ВЛК визнала громадянина придатним до проходження військової служби. Проте чоловік не погодився з таким рішенням, тому що вважав себе хворим на астму та гіпертонію.

«У результаті чоловік відмовився отримувати повістку на відправку до навчального центру та у визначений час не прибув до ТЦК та СП. Таким чином він умисно здійснив кримінальне правопорушення. Військовослужбовці Кременчуцького районного ТЦК та СП склали акт відмови від отримання повістки та скерували документи для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності», - повідомили у Полтавському ТЦК та СП.

На суді чоловік зізнався, що злякався потрапити на передову. Попри те, що він визнав свою провину та щиро розкаявся у вчиненому, суд ухвалив призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

У ТЦК додали, що це вже не перший реальний термін, який отримали мешканці Полтавщини за ухилення від мобілізації. 2 жовтня вирок виніс Котелевський районний суд - три роки позбавлення волі.

«Порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність (штраф), а за ухилення від мобілізації передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 3 до 5 років», — нагадали військові.

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