Шкільні канікули у Польщі — що слід знати українським біженцям

Навчальний рік у Польщі триватиме з 2 вересня 2024 року до 27 червня 2025 року.

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Багато українців з дітьми були вимушені виїхати за кордон через війну, яку розпочала рф. Значна частка біженців знайшли прихисток у Польщі, а їхні діти пішли до місцевих шкіл. Стало відомо, тобто коли будуть канікули у польських школах у 2024 та 2025 році.

Навчальний рік 2024/2025 у школах Польщі стартував 2 вересня 2024 року і триватиме до 27 червня 2025 року.

Осінніх канікул у польських школах не буде. Однак учні матимуть канікули на Різдво. Вони розпочнуться 23 грудня та триватимуть до 1 січня 2025 року.

Також в учнів в Польщі будуть зимові канікули (ферії). Вони тривають два тижні у період з січня по лютий. Дати залежать від воєводства.

У 2024-2025 навчальному році розклад зимових канікул буде таким:

20 січня – 2 лютого 2025: Куявсько-Поморське воєводство, Любуське воєводство, Малопольське воєводство, Свєнтокшиське воєводство, Великопольське воєводство.

27 січня – 9 лютого 2025: Підляське, Вармінсько-Мазурське воєводство.

3 лютого – 16 лютого 2025: Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське та Західнопоморське воєводство.

17 лютого – 2 березня 2025: Люблінське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Сілезьке воєводства.

Школярі також матимуть весняні канікули – с 17 по 22 квітня 2025 року. А літні канікули в польських школах стартують 28 червня 2025 року.

Діти також матимуть різні вихідні. Зокрема, у такі дні:

1 листопада – День всіх святих;

11 листопада – День Незалежності Польщі;

6 січня – Трьох королів;

22 квітня – другий день Великодня;

1 травня – День праці;

19 червня – Боже Тіло.

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