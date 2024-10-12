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Шкільні канікули у Польщі — що слід знати українським біженцям

21:43, 12 жовтня 2024
Навчальний рік у Польщі триватиме з 2 вересня 2024 року до 27 червня 2025 року.
Шкільні канікули у Польщі — що слід знати українським біженцям
Фото з відкритих джерел
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Багато українців з дітьми були вимушені виїхати за кордон через війну, яку розпочала рф. Значна частка біженців знайшли прихисток у Польщі, а їхні діти пішли до місцевих шкіл. Стало відомо, тобто коли будуть канікули у польських школах у 2024 та 2025 році.

Навчальний рік 2024/2025 у школах Польщі стартував 2 вересня 2024 року і триватиме до 27 червня 2025 року.

Осінніх канікул у польських школах не буде. Однак учні матимуть канікули на Різдво. Вони розпочнуться 23 грудня та триватимуть до 1 січня 2025 року.

Також в учнів в Польщі будуть зимові канікули (ферії). Вони тривають два тижні у період з січня по лютий. Дати залежать від воєводства.

У 2024-2025 навчальному році розклад зимових канікул буде таким:

  • 20 січня – 2 лютого 2025: Куявсько-Поморське воєводство, Любуське воєводство, Малопольське воєводство, Свєнтокшиське воєводство, Великопольське воєводство.
  • 27 січня – 9 лютого 2025: Підляське, Вармінсько-Мазурське воєводство.
  • 3 лютого – 16 лютого 2025: Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське та Західнопоморське воєводство.
  • 17 лютого – 2 березня 2025: Люблінське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Сілезьке воєводства.

Школярі також матимуть весняні канікули – с 17 по 22 квітня 2025 року. А літні канікули в польських школах стартують 28 червня 2025 року.

Діти також матимуть різні вихідні. Зокрема, у такі дні:

  • 1 листопада – День всіх святих;
  • 11 листопада – День Незалежності Польщі;
  • 6 січня – Трьох королів;
  • 22 квітня  – другий день Великодня;
  • 1 травня – День праці;
  • 19 червня – Боже Тіло.

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