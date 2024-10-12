Шкільні канікули у Польщі — що слід знати українським біженцям

Багато українців з дітьми були вимушені виїхати за кордон через війну, яку розпочала рф. Значна частка біженців знайшли прихисток у Польщі, а їхні діти пішли до місцевих шкіл. Стало відомо, тобто коли будуть канікули у польських школах у 2024 та 2025 році.
Навчальний рік 2024/2025 у школах Польщі стартував 2 вересня 2024 року і триватиме до 27 червня 2025 року.
Осінніх канікул у польських школах не буде. Однак учні матимуть канікули на Різдво. Вони розпочнуться 23 грудня та триватимуть до 1 січня 2025 року.
Також в учнів в Польщі будуть зимові канікули (ферії). Вони тривають два тижні у період з січня по лютий. Дати залежать від воєводства.
У 2024-2025 навчальному році розклад зимових канікул буде таким:
Школярі також матимуть весняні канікули – с 17 по 22 квітня 2025 року. А літні канікули в польських школах стартують 28 червня 2025 року.
Діти також матимуть різні вихідні. Зокрема, у такі дні:
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