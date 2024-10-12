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Школьные каникулы в Польше — что нужно знать украинским беженцам

21:43, 12 октября 2024
Учебный год в Польше продлится со 2 сентября 2024 года по 27 июня 2025 года.
Школьные каникулы в Польше — что нужно знать украинским беженцам
Фото из открытых источников
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Многие украинцы с детьми были вынуждены уехать за границу из-за войны, которую начала рф. Значительная часть украинцев нашли убежище в Польше, а их дети пошли в местные школы. Стало известно, когда будут каникулы в польских школах в 2024 и 2025 году.

Учебный год 2024/2025 в школах Польши стартовал 2 сентября 2024 года и продлится до 27 июня 2025 года.

Осенних каникул в польских школах не будет. Однако ученики будут каникулы на Рождество. Они начнутся 23 декабря и продлятся до 1 января 2025 года.

Также у учащихся в Польше будут зимние каникулы (ферии). Они продолжаются две недели в период с января по февраль. Даты зависят от воеводства.

В 2024-2025 учебном году расписание зимних каникул будет следующим:

  • 20 января – 2 февраля 2025 года: Куявско-Поморское воеводство, Любушское воеводство, Малопольское воеводство, Свентокшиское воеводство, Великопольское воеводство.
  • 27 января – 9 февраля 2025: Подляское, Варминско-Мазурское воеводство.
  • 3 февраля – 16 февраля 2025 г.: Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское и Западнопоморское воеводство.
  • 17 февраля – 2 марта 2025 года: Люблинское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Силезское воеводства.

У школьников также будут весенние каникулы – с 17 по 22 апреля 2025 года. А летние каникулы в польских школах стартуют 28 июня 2025 года.

У детей также будут разные выходные. В частности, в следующие дни:

  • 1 ноября – День всех святых;
  • 11 ноября – День Независимости Польши;
  • 6 января – Трех королей;
  • 22 апреля – второй день Пасхи;
  • 1 мая – День труда;
  • 19 июня – Божье Тело.

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