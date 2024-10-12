Школьные каникулы в Польше — что нужно знать украинским беженцам

Многие украинцы с детьми были вынуждены уехать за границу из-за войны, которую начала рф. Значительная часть украинцев нашли убежище в Польше, а их дети пошли в местные школы. Стало известно, когда будут каникулы в польских школах в 2024 и 2025 году.
Учебный год 2024/2025 в школах Польши стартовал 2 сентября 2024 года и продлится до 27 июня 2025 года.
Осенних каникул в польских школах не будет. Однако ученики будут каникулы на Рождество. Они начнутся 23 декабря и продлятся до 1 января 2025 года.
Также у учащихся в Польше будут зимние каникулы (ферии). Они продолжаются две недели в период с января по февраль. Даты зависят от воеводства.
В 2024-2025 учебном году расписание зимних каникул будет следующим:
У школьников также будут весенние каникулы – с 17 по 22 апреля 2025 года. А летние каникулы в польских школах стартуют 28 июня 2025 года.
У детей также будут разные выходные. В частности, в следующие дни:
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