Подлежит ли налогообложению НДФЛ и военным сбором сумма больничных от ПФУ при получении ФЛПом

Пособие по временной нетрудоспособности, начисленное ФЛП ПФУ, является объектом налогообложения НДФЛ и ВС, но НФУ является налоговым агентом по такому доходу.

Главное управление ГНС в Черкасской области разъяснило, подлежит ли налогообложению НДФЛ и военным сбором пособие по временной нетрудоспособности, начисленное ФЛП Пенсионным фондом Украины.

Согласно ст. 11 Закона Украины от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (в редакции Закона Украины от 21 сентября 2022 года № 2620-IX «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» » и Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании») страхованию в связи с временной потерей трудоспособности подлежат, в частности, физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам , подлежащих страхованию в связи с временной утратой трудоспособности по другим основаниям.

Уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая Пенсионный фонд Украины.

Статьей 13 Закона № 1105 установлены виды страховых выплат по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности.

В частности, по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляется такой вид материального обеспечения пособие по временной нетрудоспособности, включая уход за больным ребенком, уход за ребенком в возрасте до 14 лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет на весь период оказания реабилитационной помощи, при наличии медицинского заключения о необходимости постороннего ухода за ребенком.

Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности и продолжительность его выплаты определены ст. 15 Закона №1105.

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, урегулированы Налоговым кодексом Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

Налогообложение доходов физических лиц – предпринимателей определено ст. 177 разд. IV и главой 1 разд. XIV НКУ.

Доходом физического лица – предпринимателя есть доходы, полученные исключительно от осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно п. 177.6 ст. 177 НКУ в случае если физическое лицо – предприниматель получает иные доходы, чем от осуществления предпринимательской деятельности, в пределах избранных им видов такой деятельности, такие доходы облагаются налогом по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков – физических лиц.

Подпунктом 4 п. 292.11 ст. 292 НКУ предусмотрено, что в состав дохода физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога, определенного ст. 292 НКУ не включаются, в частности, суммы средств целевого назначения, поступивших от ПФУ и других фондов общеобязательного государственного социального страхования, из бюджетов или государственных целевых фондов, в том числе в пределах государственных или местных программ.

Следовательно, доход в виде материального обеспечения (помощи по временной нетрудоспособности), выплачиваемый ПФУ, не включается в доход физического лица – предпринимателя, однако облагается налогом по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков – физических лиц.

Порядок налогообложения доходов физических лиц налогом на доходы физических лиц регламентируется разд. IV НКУ, согласно п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 которого предусмотрены исключения, по которым полученные доходы налогоплательщика не включаются в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Однако исключения, предусмотренные п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 НКУ, не распространяются на выплату заработной платы, денежного (исходного) пособия при выходе на пенсию (в отставку) и выплату, связанную с временной потерей трудоспособности.

Налоговый агент, начисляющий (выплачивающий, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога 18 проц., определенную ст. 167 НКУ.

Вместе с тем объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 НКУ.

Согласно п. 163.1 ст. 163 НКУ объектом налогообложения является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включаются другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ.

Ставка военного сбора составляет 1,5 проц. объекта налогообложения, определенного п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX НКУ.

Начисление, содержание и уплата (перечисление) сбора в бюджет производятся в порядке, установленном ст. 168 НКУ.

Следовательно, пособие по временной нетрудоспособности начислено (выплачено) физическому лицу – предпринимателю ПФУ является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, а ПФУ является налоговым агентом относительно такого дохода.

Приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4 с изменениями и дополнениями утверждена форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и Порядок заполнения и представление налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Согласно Справочнику признаков доходов физических лиц, приведенным в приложении 2 к Порядку № 4, сумма пособия по временной нетрудоспособности отражается налоговым агентом в приложении 4ДФ к Налоговому расчету сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, и сумм удержанного с ных налога, а также сумм начисленного единого взноса по признаку дохода – «127».

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