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В Іспанії оштрафували чоловіка, який з'явився до поліції голяка

16:53, 12 жовтня 2024
Верховний суд Іспанії підтвердив вирок чоловіку, який голим з’явився в поліції, щоб подати скаргу.
В Іспанії оштрафували чоловіка, який з'явився до поліції голяка
Джерело фото: wikipedia
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Кримінальна палата Верховного суду Іспанії підтвердила обвинувальний вирок 29-річному Алехандро Коломару, якого оштрафували на 1080 євро за непокору поліції після того, як він з'явився до відділку поліції у Валенсії голяка. Про це повідомляє BURGOSconecta.

Інцидент стався в серпні 2020 року, коли Коломар прийшов до відділку, щоб подати скаргу на людину, одягнену лише в черевики та рюкзак, де зберігався його одяг. На прохання правоохоронців вдягнутись він відмовився, стверджуючи, що має право ходити голяка.

В результаті поліція затримала чоловіка за порушення громадського порядку. Коломар оскаржив штраф, вказуючи на порушення свого права на свободу вираження поглядів, але його аргументи не були прийняті.

У своєму вироку Верховний суд зазначив, що у відділку поліції перебували жінки, яким було некомфортно через його оголене тіло, і їм довелося вийти з будівлі. Це підтвердило дії поліції щодо порушення громадського порядку.

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суд штраф Іспанія

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