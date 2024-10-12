Школьники смогут анонимно сообщать о буллинге через новую платформу МОН

Министерство образования и науки Украины внедрило опцию быстрого сообщения о случаях буллинга, что позволяет ученикам и их родителям заполнить короткую анкету и отправить электронную жалобу. Это нововведение имеет целью привлечь к решению проблемы руководство школы и, при необходимости, полицию.
Согласно исследованиям МОН, более 53% учеников когда-либо сталкивались с буллингом, но только половина из них сообщила об этом взрослым. Многие дети боятся рассказать о своих проблемах из-за страха осуждения или ухудшения ситуации.
«Буллинг - не новое явление, но наше общество много лет его игнорировало. Нам не хватало понимания его последствий для формирования личности ребенка. Каждый из нас полноценно развивается только тогда, когда чувствует себя физически и психологически в безопасности», - отметила заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова.
МОН опубликовало инструкции для пользования новой опцией:
Дети могут подавать анонимные жалобы, тогда как родителям необходимо указать свои данные для более эффективного рассмотрения.
Указано, что анонимные заявления могут рассматриваться только на уровне школы. Если дело будет направлено в полицию, могут потребоваться дополнительные доказательства. Директор школы обязан отреагировать на обращение в течение суток.
Информация о заявлениях будет доступна только директору школы и представителям полиции, что обеспечит конфиденциальность участников.
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