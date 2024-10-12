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Школьники смогут анонимно сообщать о буллинге через новую платформу МОН

15:41, 12 октября 2024
МОН ввело новую возможность быстрого сообщения о буллинге для учеников и их родителей.
Школьники смогут анонимно сообщать о буллинге через новую платформу МОН
Фото иллюстративное
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Министерство образования и науки Украины внедрило опцию быстрого сообщения о случаях буллинга, что позволяет ученикам и их родителям заполнить короткую анкету и отправить электронную жалобу. Это нововведение имеет целью привлечь к решению проблемы руководство школы и, при необходимости, полицию.

Согласно исследованиям МОН, более 53% учеников когда-либо сталкивались с буллингом, но только половина из них сообщила об этом взрослым. Многие дети боятся рассказать о своих проблемах из-за страха осуждения или ухудшения ситуации.

«Буллинг - не новое явление, но наше общество много лет его игнорировало. Нам не хватало понимания его последствий для формирования личности ребенка. Каждый из нас полноценно развивается только тогда, когда чувствует себя физически и психологически в безопасности», - отметила заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова.

МОН опубликовало инструкции для пользования новой опцией:

  • Зайдите на сайт АИКОМ и нажимайте кнопку «Сообщить о буллинге».
  • Регистрируйтесь или войдите в уже имеющийся аккаунт.
  • Заполняйте короткую анкету. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные.
  • Нажимайте кнопку «Продолжить» и подтверждайте заявление.
  • Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как реагировать на буллинг.

Дети могут подавать анонимные жалобы, тогда как родителям необходимо указать свои данные для более эффективного рассмотрения.

Указано, что анонимные заявления могут рассматриваться только на уровне школы. Если дело будет направлено в полицию, могут потребоваться дополнительные доказательства. Директор школы обязан отреагировать на обращение в течение суток.

Информация о заявлениях будет доступна только директору школы и представителям полиции, что обеспечит конфиденциальность участников.

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