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На Одещині судитимуть водія, який перевищив швидкість і на червоний сигнал світлофора врізався в інше авто

22:29, 12 жовтня 2024
Суд на Одещині розгляне справу водія, який порушив правила і спричинив ДТП.
На Одещині судитимуть водія, який перевищив швидкість і на червоний сигнал світлофора врізався в інше авто
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На Одещині розпочато судове провадження проти водія з Білгорода-Дністровського, який перевищив швидкість і проїхав на червоне світло. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждала 48-річна жінка, отримавши травми середнього ступеня тяжкості. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Автопригода сталася наприкінці серпня у центрі Білгорода-Дністровського, коли 22-річний водій автомобіля «Honda» на регульованому перехресті проігнорував заборонений сигнал світлофора, допустивши зіткнення з автомобілем «Mazda», що рухалася на зелене світло. Жінку госпіталізували з переломом грудини, травмою голови та численними забоями. За висновком судово-медичної експертизи, її травми визнано середньої тяжкості.

Обидва водії були тверезі під час перевірки. Начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський зазначив, що слідчі зібрали достатні докази для обвинувачення водія «Honda» у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травм. Це правопорушення кваліфікується за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України і карається обмеженням волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той же термін.

Досудове розслідування тривало під наглядом Білгород-Дністровської окружної прокуратури, яка виступатиме державним обвинувачем у суді. Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, особливо обмеження швидкості до 50 км/год у населених пунктах та виконувати вимоги світлофорів.

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