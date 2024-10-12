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Як уникнути відмови та що робити у разі помилок у документах – пояснення

22:58, 12 жовтня 2024
Українці мають 14 днів на виправлення помилок після відмови у субсидії.
Як уникнути відмови та що робити у разі помилок у документах – пояснення
Джерело фото: ТСН
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В Україні українцям можуть відмовити у призначенні субсидій на комунальні послуги в деяких випадках. За інформацією пресслужби Міністерства соціальної політики, після виправлення або доповнення даних, заяву можна подати повторно.

У разі отримання відмови на субсидію, у громадян є 14 днів для внесення змін або виправлення помилок у документах, якщо такі були виявлені. Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд України може ухвалити рішення про призначення субсидії, про що повідомлять додатково.

Для більшості громадян, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, Пенсійний фонд самостійно розрахує розмір субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Звертатися додатково не потрібно.

Проте, якщо отримувач субсидії бажає внести зміни в інформацію про сімейний склад чи майновий стан, йому слід звернутися до органів Пенсійного фонду з відповідними документами.

Зараз в Україні діє спрощений механізм подачі заявок на субсидії. Громадяни можуть подавати спрощене звернення, а Пенсійний фонд оформить заяву та декларацію на основі інформації з офіційних реєстрів.

Подати звернення для призначення субсидії можна наступними способами:

  • поштою або особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду України;
  • через портал електронних послуг, обравши опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;
  • через мобільний додаток Пенсійного фонду;
  • у центрах надання адміністративних послуг;
  • через уповноважених осіб виконавчих органів сільської, селищної чи міської ради.

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