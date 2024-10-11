Володимир Зеленський обговорив План перемоги з Джорджією Мелоні

Президент України обговорив з прем'єр-міністеркою Італії стратегію перемоги та новий безпековий пакет.

Джерело фото: Х / Volodymyr Zelenskyy

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні представив свій План перемоги для України. Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами Зеленського, на зустрічі були детально обговорені всі аспекти його плану. Основна мета – зміцнення позицій України та поглиблення співпраці з партнерами для створення умов для справедливої дипломатії.

«Головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії», – зазначив Зеленський.

Крім того, на зустрічі обговорювали новий безпековий пакет для України. Зеленський висловив подяку Італії за підтримку, зокрема за допомогу в організації конференції з відновлення України та за постачання систем ППО.

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