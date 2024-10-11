Біля Львова сталася масштабна ДТП з автобусом, вантажівкою «Нової пошти» та кількох авто

У результаті ДТП є жертви та 27 постраждалих.

Джерело фото: Telegram / Максим Козицький

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У п’ятницю, 11 жовтня, на об'їзній дорозі Львова, поблизу села Чишки, сталася масштабна аварія за участю автобуса «Варшава – Одеса», вантажівки «Нової пошти» та кількох легкових автомобілів. У результаті ДТП двоє людей загинули, а 27 отримали травми.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Аварія сталася близько 06:30 на автодорозі М-06 «Київ – Чоп».

На 07:00 повідомлялося про одну загиблу особу та 27 постраждалих, проте пізніше голова Львівської ОВА повідомив, що кількість жертв зросла до трьох.

Рух на цій ділянці дороги було повністю перекрито, а транспорт скеровували через місто Винники.

Джерело фото: Telegram / Максим Козицький

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