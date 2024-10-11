Практика судів
  1. В Україні

Біля Львова сталася масштабна ДТП з автобусом, вантажівкою «Нової пошти» та кількох авто

08:48, 11 жовтня 2024
У результаті ДТП є жертви та 27 постраждалих.
Біля Львова сталася масштабна ДТП з автобусом, вантажівкою «Нової пошти» та кількох авто
Джерело фото: Telegram / Максим Козицький
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 11 жовтня, на об'їзній дорозі Львова, поблизу села Чишки, сталася масштабна аварія за участю автобуса «Варшава – Одеса», вантажівки «Нової пошти» та кількох легкових автомобілів. У результаті ДТП двоє людей загинули, а 27 отримали травми.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Аварія сталася близько 06:30 на автодорозі М-06 «Київ – Чоп».

На 07:00 повідомлялося про одну загиблу особу та 27 постраждалих, проте пізніше голова Львівської ОВА повідомив, що кількість жертв зросла до трьох.

Рух на цій ділянці дороги було повністю перекрито, а транспорт скеровували через місто Винники.

Джерело фото: Telegram / Максим Козицький

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада внесла зміни до закону про адвокатуру щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про адвокатуру у рамках великого масиву змін у зв’язку з прийняттям закону про адмінпроцедуру.

Комітет з нацбезпеки пропонує заборонити працювати у СБУ і ЗСУ включно з Головнокомандувачем особам, які мають іноземне громадянство, або родичів з паспортом рф чи родичів без жодного паспорту

Члени комітету Верховної Ради з нацбезпеки внесли законопроект, яким пропонується заборонити працювати в СБУ, на керівних посадах у ЗСУ, прикордонної служби, Нацгвардії людям, якщо у них є близькі родичі з паспортом рф або якщо їх родичі є особами без громадянства, а також особам з подвійним громадянством.

Присяжні звинуватили суддю в ухвалені рішення всупереч голосам присяжних та внесенні до Реєстру рішення, яке суд не ухвалював

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, в якій доведеться розбиратися Вищій раді правосуддя.

Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 10 жовтня

13 кандидатів не набрали прохідний бал, а 10 претендентів взагалі не з’явилися.

Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики