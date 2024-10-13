Володимир Зеленський відреагував на плани рф використати війська КНДР для війни проти України

Глава держави зазначив, що в таких умовах відносини України з партнерами потребують розвитку.

Фото: bbc.co.uk

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між росією та Північною Корею нарощується союзництво. Про це він сказав у вечірньому зверненні 13 жовтня.

«Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Президент зазначив, що фронт потребує більшої підтримки.

«Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни», - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами України – заради такої сили, заради справжнього миру.

«Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться», - заявив Президент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кілька тисяч військових із Північної Кореї проходять підготовку в рф. Їх можуть перекинути на фронт до кінця року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.