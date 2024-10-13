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КНДР може стати серйозним гравцем у війні в Україні, — Тарас Чмут

18:34, 13 жовтня 2024
За словами Тараса Чмута, у Північній Кореї може бути великий мобілізаційний ресурс.
КНДР може стати серйозним гравцем у війні в Україні, — Тарас Чмут
Фото: gettyimages
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Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні. Таку думку висловив директор фонду «Повернись живим», ветеран АТО Тарас Чмут на своїй сторінці у мережі X.

Він зазначив, що КНДР може допомогти рф великим мобілізаційним ресурсом.

«Окрім 70% зовнішніх поставок боєприпасів, тут ще може бути великий мобілізаційний ресурс — одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту ~10 к підготовлених в/с, на фоні тотальної кризи в ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір», - написав Чмут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кілька тисяч військових із Північної Кореї проходять підготовку в рф. Їх можуть перекинути на фронт до кінця року. 

Додамо, КНДР і Південна Корея на межі війни — країни обмінялися різкими заявами.

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війна КНДР

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