КНДР і Південна Корея на межі війни — країни обмінялися різкими заявами

Південна Корея заявила, якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці їх народу, цей день буде кінцем північнокорейського режиму.

Фото: uatv.ua

Північна Корея пригрозила «жахливою катастрофою» через нібито політ південнокорейських безпілотників над її столицею. На цю заяву різко відреагували у Південній Кореї, пише Yonhap News Agency.

Нещодавно Північна Корея заявила, що безпілотники Південної Кореї нібито вже тричі за місяць були помічені над Пхеньяном. На що сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон почала погрожувати жахливою катастрофою для країни сусіда.

«Цей час встановлено не нами...Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено безпілотник РК, безумовно, призведе до жахливої ​​катастрофи», - заявила Кім Йо Чжон.

На цю заяву відреагувало Міністерство оборони Південної Кореї. Там наголосили, що слова Кім Йо Чжон «відображають лицемірну поведінку» Північної Кореї, яка продовжує провокації.

«Ми чітко попереджаємо, що якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці нашого народу, цей день буде кінцем північнокорейського режиму», - додали в Міноборони Південної Кореї.

Однак того ж дня Північна Корея заявила, що знову перекинула наповнені сміттям повітряні кульки через кордон до Південної Кореї як протидію.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що третя світова війна може розпочатися через три-чотири місяці.

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