Практика судов
  1. В мире

КНДР и Южная Корея на грани войны — страны обменялись резкими заявлениями

18:16, 13 октября 2024
Южная Корея заявила, если Северная Корея нанесет ущерб безопасности их народа, этот день будет концом северокорейского режима.
КНДР и Южная Корея на грани войны — страны обменялись резкими заявлениями
Фото: uatv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северная Корея пригрозила «ужасной катастрофой» из-за якобы полета южнокорейских беспилотников над ее столицей. На это заявление резко отреагировали в Южной Корее, пишет Yonhap News Agency.

Недавно Северная Корея заявила, что беспилотники Южной Кореи якобы уже трижды за месяц были замечены над Пхеньяном. На что сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон начала угрожать ужасающей катастрофой для соседа.

«Это время установлено не нами...Момент, когда в небе над нашей столицей снова будет обнаружен беспилотник РК, безусловно, приведет к ужасающей катастрофе», - заявила Ким Йо Чжон.

На это заявление отреагировало Министерство обороны Южной Кореи. Там подчеркнули, что слова Ким Йо Чжон «отражают лицемерное поведение» Северной Кореи, которая продолжает провокации.

«Мы четко предупреждаем, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности нашего народа, этот день будет концом северокорейского режима», - добавили в Минобороны Южной Кореи.

Однако в тот же день Северная Корея заявила, что снова послала наполненные мусором воздушные шарики через границу в Южную Корею как противодействие.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может начаться через три-четыре месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КНДР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присяжные обвинили судью в принятии решения вопреки голосам присяжных и внесении в Реестр решения, которое суд не принимал

Детективная история в Святошинском райсуде столицы, в которой придется разбираться Высшему совету правосудия.

Прокурор не сможет менять обвинение с уголовного проступка на преступление любой тяжести во время судебного разбирательства – приняты изменения в УПК

Верховная Рада внесла изменения в статью 338 Уголовного процессуального кодекса, регулирующую порядок изменения обвинения в суде.

В Верховной Раде и в ВККС назвали Общественный совет добропорядочности главной угрозой для конкурса в апелляционные суды

И в парламенте, и в Комиссии сомневаются, что Совет добропорядочности способен эффективно выполнять свои полномочия.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Пенсионный фонд закупит программное обеспечение для оценки пенсионных прав и расчета прогнозного размера пенсии

Кабмин постановлением поручил Пенсионному фонду провести закупку программного обеспечения, чтобы прогнозировать размер пенсионных выплат.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду