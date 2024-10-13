КНДР и Южная Корея на грани войны — страны обменялись резкими заявлениями

Южная Корея заявила, если Северная Корея нанесет ущерб безопасности их народа, этот день будет концом северокорейского режима.

Фото: uatv.ua

Северная Корея пригрозила «ужасной катастрофой» из-за якобы полета южнокорейских беспилотников над ее столицей. На это заявление резко отреагировали в Южной Корее, пишет Yonhap News Agency.

Недавно Северная Корея заявила, что беспилотники Южной Кореи якобы уже трижды за месяц были замечены над Пхеньяном. На что сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон начала угрожать ужасающей катастрофой для соседа.

«Это время установлено не нами...Момент, когда в небе над нашей столицей снова будет обнаружен беспилотник РК, безусловно, приведет к ужасающей катастрофе», - заявила Ким Йо Чжон.

На это заявление отреагировало Министерство обороны Южной Кореи. Там подчеркнули, что слова Ким Йо Чжон «отражают лицемерное поведение» Северной Кореи, которая продолжает провокации.

«Мы четко предупреждаем, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности нашего народа, этот день будет концом северокорейского режима», - добавили в Минобороны Южной Кореи.

Однако в тот же день Северная Корея заявила, что снова послала наполненные мусором воздушные шарики через границу в Южную Корею как противодействие.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может начаться через три-четыре месяца.

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