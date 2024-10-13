Третья мировая война может начаться через 3-4 месяца — Дональд Трамп

Дональд Трамп сделал новый прогноз о Третьей мировой войне.

Фото: Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война может начаться через три-четыре месяца. Также во время митинга в Калифорнии он упомянул о войне в Украине, пишет WCBM.

«Это говорит вам... у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5, четырех месяцах. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть», - сказал он.

Также Трамп считает, что в случае своей победы на президентских выборах, он сможет урегулировать войну в Украине и «остановить хаос на Ближнем Востоке».

Напомним, что еще в июле Трамп говорил, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.

Добавим, Комиссия по национальной оборонной стратегии Конгресса США составила подробный отчет о потенциальных угрозах для Вашингтона. В нем, в частности, говорится, что в Украине решится, начнется ли третья мировая война.

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