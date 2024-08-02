В Украине решится, начнется ли Третья мировая война — отчет комиссии Конгресса США

Главной угрозой комиссия по национальной оборонной стратегии Конгресса США считает Китай, за ним следуют рф и ее союзники — Северная Корея и Иран.

Комиссия по национальной оборонной стратегии Конгресса США составила подробный отчет о потенциальных угрозах для Вашингтона.

В нем, в частности, говорится, что в Украине решится, начнется ли третья мировая война.

В отчете также указано, что США сталкиваются с наибольшими вызовами со времен завершения Второй мировой войны, а угроза Китая и рф в свое время не была должным образом оценена.

Кроме того, в документе отмечается, что несвоевременная оценка угроз США привела к сокращению армии, а концепция определения численности сил не отвечает сегодняшним потребностям. Комиссия предлагает создать Объединенные силы на нескольких театрах военных действий вместе с союзниками и партнерами США одновременно в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и Ближнем Востоке.

Также аналитики указывают, что в течение следующих лет Конгресс США должен проголосовать за дополнительные ассигнования в национальную оборонную промышленность, а также обеспечить реальный рост оборонных и необоронных расходов на национальную безопасность на 2025 год. Там также отметили, что война в Украине показала острую потребность внедрять новые технологии и готовиться к военным конфликтам «в новых формах».

Главной угрозой комиссия считает именно Китай. За ним следуют рф и его союзники – Северная Корея и Иран. Аналитики утверждают, что Пекин «свел насмарку» военное превосходство США в западной части Тихого океана, а китайская армия готовится к нападению на Тайвань к 2027 году. Главная цель для Вашингтона – сдержать Китай. Комиссия также определила угрозу со стороны рф как «хроническую».

Единственным «жизнеспособным» путем для США комиссия считает увеличение объемов помощи и предоставление разрешения на использование оружия по целям на территории России. Аналитики уверены: если рф достигнет своей цели в Украине, то рф и Китай начнут давить на сразу двух направлениях. В Украине решится, начнется ли Третья мировая война, утверждают в комиссии.

Если же рф потерпит неудачу, тогда Китай будет вынужден пересмотреть свои планы по Тайваню.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.