В Україні вирішиться, чи розпочнеться Третя світова війна, — звіт комісії Конгресу США

Головною загрозою комісія з питань національної оборонної стратегії Конгресу США вважає Китай, за ним ідуть рф та її союзники — Північна Корея та Іран.

Комісія з питань національної оборонної стратегії Конгресу США склала детальний звіт щодо потенційний загроз для Вашингтону. У ньому, зокрема, йдеться про те, що в Україні вирішиться, чи розпочнеться третя світова війна.

У звіті також вказано, що США стикаються з найбільшими викликами з часів завершення Другої світової війни, а загроза з боку Китаю та рф свого часу не була належним чином оцінена.

Крім того, у документі зазначається, що невчасна оцінка загроз для США призвела до скорочення армії, а концепція визначення чисельності сил не відповідає сьогоднішнім потребам. Комісія пропонує створити Об'єднані сили на кількох театрах воєнних дій разом із союзниками та партнерами США одночасно в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі та на Близькому Сході.

Також аналітики вказують, що впродовж наступних років Конгрес США повинен проголосувати за додаткові асигнування в національну оборонну промисловість, а також забезпечити реальне зростання оборонних і необоронних видатків на національну безпеку на 2025 рік. Там також вказали, що війна в Україні показала гостру потребу впроваджувати нові технології та готуватися до військових конфліктів «у нових формах».

Головною загрозою комісія вважає саме Китай. За ним ідуть рф та її союзники — Північна Корея та Іран. Аналітики стверджують, що Пекін «звів нанівець» військову перевагу США в західній частині Тихого океану, а китайська армія готується до нападу на Тайвань до 2027 року. Головна мета для Вашингтона — стримати Китай. Комісія також визначила загрозу з боку рф як «хронічну».

Єдиним «життєздатним» шляхом для США комісія вважає збільшення обсягів допомоги Україні та надання дозволу на використання зброї по цілях на території рф. Аналітики впевнені: якщо рф досягне своєї мети в Україні, то рф та Китай почнуть тиснути на одразу двох напрямах. В Україні вирішиться, чи розпочнеться Третя світова війна, стверджують у комісії.

Якщо ж рф зазнає невдачі, тоді Китай буде змушений переглянути свої плани щодо Тайваню.

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