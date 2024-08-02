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ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю

13:14, 2 серпня 2024
Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді.
ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю
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31 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про рекомендування Вітера Ігоря Романовича для призначення на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Вітера Ігоря Романовича на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

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