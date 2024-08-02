ВККС рекомендовала назначить на должность судью

Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствуюет занимаемой должности.

31 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о рекомендациях Ветер Игоря Романовича для назначения на должность судьи Владимир-Волынского городского суда Волынской области.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационной оценки, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Витер Игоря Романовича на должность судьи Владимир-Волынского городского суда Волынской области.

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