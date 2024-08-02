Квалификационная оценка судей: ВККС обнародовала кодированные результаты письменного тестирования за 1 августа

1 августа судьи сдавали анонимное письменное тестирование.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты экзамена в рамках процедуры квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судьи.

1 августа судьи сдавали анонимное письменное тестирование.

Отмечается, что максимальное количество баллов за тестирование – 90.

Гражданская специализация:

Уголовная специализация:

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», требования к квалификационному экзамену во время конкурсов на должности судей судов первой инстанции, апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и других соответствующих конкурсов планируется уточнить.

Отметим, требование для конкурсантов у судьи получить не менее 75% правильных ответов на IQ-тест предлагают убрать.

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