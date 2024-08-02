Укрзализныця запустила продажу билетов на первый детский купейный вагон

С 8 августа Укрзализныця запускает первый детский купейный вагон на маршруте Харьков – Ясиня.

Источник фото: УЗ

С 8 августа на поезде №15/16 Харьков - Ясиня начнет курсировать первый в истории Укрзализныци детский купейный вагон, билеты на который уже доступны для приобретения. Вагон разработан специально для самых маленьких пассажиров в возрасте от 0 до 8 лет и их родителей, обеспечивая комфортные, безопасные и интересные условия путешествия. Об этом сообщили в УЗ.

Этот вагон был создан по инициативе Укрзализныци в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и при финансовой поддержке Правительства Бельгии. Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко отметил: «Мы системно движемся к нашей цели - стать наиболее дружественной к детям железной дорогой в Европе. Благодарен ЮНИСЕФ за партнерство и заботу о маленьких пассажирах на всех этапах их путешествия: от современных детских зон на 6 вокзалах до этого вагона. Важно, что этот уникальный вагон модернизирован в Украине - на нашем Киевском электровагоноремонтном заводе. До конца этого года планируем запустить еще 7 таких вагонов».

Процесс модернизации вагона длился около полугода. Вагон оснащен современными удобствами для путешествия с детьми: от детских манежей до пеленальных столиков в уборных.

Билеты на детский вагон можно приобрести исключительно через мобильное приложение Укрзализныци, стоимость которых соответствует цене на купейные билеты аналогичного класса в этом же поезде. В приложении вагон имеет маркировку «Детский», чтобы родители могли легко выбрать поездку именно в этом вагоне. Важно напомнить, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами Укрзализныци бесплатно и не требуют отдельного билета.

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