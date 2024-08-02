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2 августа: какой сегодня праздник и главные события

10:05, 2 августа 2024
2 августа - День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений.
2 августа: какой сегодня праздник и главные события
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В пятницу, 2 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

2 августа в Украине и мире празднуют Международный день пива. Ежегодный неофициальный праздник, который отмечается в первую пятницу августа12. Праздник был основан в 2007 году владельцем бара Джессом Авшаломовым в городе Санта-Круз, Калифорния.

Также 2 августа День рождения почтового ящика. Этот праздник был основан в честь установки первого почтового ящика в Лондоне в 1858 году. Почтовые ящики стали неотъемлемой частью построек по всему миру, обеспечивая удобный способ получения и отправки корреспонденции.

А еще 2 августа Международный день холокоста цыган. Эта памятная дата была установлена в память о событиях 2-3 августа 1944 г., когда в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау в газовых камерах было убито 2897 ромов. В общей сложности во время геноцида от репрессий пострадали от 600 тысяч до 1,5 миллиона ромов.

2 августа День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений. Важное событие было установлено в 2017 году для памяти офицеров и солдат десантных войск, которые погибли, защищая родные земли от врагов. Этот день важен для чествования героизма и самопожертвования десантников, отдавших свою жизнь в разные периоды истории, включая современные конфликты.

Какой сегодня церковный праздник

2 августа в церковном календаре – день перенесения мощей святого первомученика Стефана. Перенос мощей святого первомученика и архидьякона Стефана состоялся около 428 года. После мученической смерти святого Стефана его тело было оставлено без погребения, но впоследствии его похоронили в деревне Кафаргамала. Позже мощи святого Стефана были перенесены в Иерусалим, а затем в Константинополь.

Календарь важных событий за 2 августа:

216 год до н. э. — в битве под Каннами карфагенский полководец Ганнибал громит 80-тысячное римское войско и наносит самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования;

1776 год — происходит церемония подписания Декларации независимости 13 североамериканских колоний, которая была принята 4 июля Континентальным конгрессом;

1887 год — Ровелл Ходж получает патент на колючую проволоку;

1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский утверждает закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства;

1953 год — в Киеве открывают детскую железную дорогу;

1989 год — трагедия на Киевском главпочтамте, в результате которой погибает 11 человек;

2014 год — суд Тбилиси заочно арестовывает экс-президента Михаила Саакашвили по делу превышения служебных полномочий;

2020 год – от МКС возвращается капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту, участвовавшими в миссии SpaceX DM-2 (первый полет людей на частном космическом корабле);

2022 год — Нэнси Пелоси посещает Тайвань.

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