«Охотился» на склады с боеприпасами и вооружением ВСУ в Винницкой области: СБУ задержала российского агента

Вражеским приспешником оказался местный 40-летний менеджер.

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Служба безопасности Украины задержала российского агента, который шпионил за Силами обороны в Винницкой области. Больше всего врага интересовали локации складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

Также фигурант разведывал пункты базирования учебных центров сил обороны и основные логистические пути переправки боевых средств поражения на передовую.

«Чтобы получить разведданные, агент регулярно объезжал местность и искал соответствующие локации, а также «втемную» выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров», - говорится в сообщении.

Для этого фигурант пытался устанавливать товарищеские отношения с местными жителями, которые имели отношение к военной службе.

В случае получения координат базирования ВСУ агент должен был немедленно «отчитаться» об этом оккупантам для подготовки воздушного удара по целям, отметили в СБУ.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента, задокументировала его преступную деятельность и задержала в собственном доме.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный 40-летний менеджер, идейный сторонник рашизма.

«Весной 2024 года он вышел на контакт с фсб из-за своих родственников, проживающих в рф и сотрудничающих с российской спецслужбой.

Дальнейшая коммуникация с оккупантами проходила напрямую через анонимный чат в популярном мессенджере», — говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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