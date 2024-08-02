Энергетический кризис в Украине: НБУ прогнозирует больший дефицит электроэнергии в 2024-2026 годах

НБУ ухудшил прогноз дефицита электроэнергии на 2024-2026 годы из-за разрушения инфраструктуры.

В течение второго квартала 2024 года реализовался риск дальнейших потерь энергетической инфраструктуры, что заставило Национальный банк Украины (НБУ) ухудшить оценки дефицита электроэнергии на прогнозном горизонте. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» НБУ за июль 2024 года.

Согласно сообщению НБУ, целенаправленные обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры, продолжавшиеся в течение 2024 года, привели к значительным потерям в энергосистеме и удлинению времени отключений электроэнергии. Больше всего пострадали маневровые генерации, такие как ТЭС и ГЭС.

«Как и ожидалось, существенный дефицит возник уже во II квартале, а в начале III квартала углубился из-за жаркой погоды и дальнейших разрушений. В то же время восстановление утраченных мощностей и/или построение новых требует значительного времени и объемов финансирования», - отмечается в отчете.

Оценки НБУ по дефициту электроэнергии были существенно ухудшены на 2024-2026 годы: более 7% в 2024 году (предыдущая оценка - 5%), около 8% в 2025 году (предыдущая оценка - 4%) и около 5% в 2026 году (ранее дефицит не ожидался).

Длительные отключения электроэнергии во втором квартале привели к заметному ухудшению деловых и потребительских настроений, а также ослаблению экономической активности в ряде секторов, особенно энергоемких, потребности которых сложно обеспечить средствами автономного питания. К таким секторам относятся отдельные направления пищевой промышленности, животноводство и тяжелая промышленность.

Однако, в целом бизнес и население лучше приспособились к дефициту электроэнергии, чем в 2022-2023 годах. Некоторые потребности в электроэнергии были покрыты за счет ее импорта, что помогло сохранить положительную динамику функционирования ряда секторов во втором квартале 2024 года, в частности металлургии и транспорта.

«Большие дефициты э/э, чем ранее ожидалось, будут сдерживать рост ВВП на всем прогнозном горизонте», - подчеркнули в НБУ.

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