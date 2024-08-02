Практика судов
  1. В Украине

Энергетический кризис в Украине: НБУ прогнозирует больший дефицит электроэнергии в 2024-2026 годах

11:27, 2 августа 2024
НБУ ухудшил прогноз дефицита электроэнергии на 2024-2026 годы из-за разрушения инфраструктуры.
Энергетический кризис в Украине: НБУ прогнозирует больший дефицит электроэнергии в 2024-2026 годах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение второго квартала 2024 года реализовался риск дальнейших потерь энергетической инфраструктуры, что заставило Национальный банк Украины (НБУ) ухудшить оценки дефицита электроэнергии на прогнозном горизонте. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» НБУ за июль 2024 года.

Согласно сообщению НБУ, целенаправленные обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры, продолжавшиеся в течение 2024 года, привели к значительным потерям в энергосистеме и удлинению времени отключений электроэнергии. Больше всего пострадали маневровые генерации, такие как ТЭС и ГЭС.

«Как и ожидалось, существенный дефицит возник уже во II квартале, а в начале III квартала углубился из-за жаркой погоды и дальнейших разрушений. В то же время восстановление утраченных мощностей и/или построение новых требует значительного времени и объемов финансирования», - отмечается в отчете.

Оценки НБУ по дефициту электроэнергии были существенно ухудшены на 2024-2026 годы: более 7% в 2024 году (предыдущая оценка - 5%), около 8% в 2025 году (предыдущая оценка - 4%) и около 5% в 2026 году (ранее дефицит не ожидался).

Длительные отключения электроэнергии во втором квартале привели к заметному ухудшению деловых и потребительских настроений, а также ослаблению экономической активности в ряде секторов, особенно энергоемких, потребности которых сложно обеспечить средствами автономного питания. К таким секторам относятся отдельные направления пищевой промышленности, животноводство и тяжелая промышленность.

Однако, в целом бизнес и население лучше приспособились к дефициту электроэнергии, чем в 2022-2023 годах. Некоторые потребности в электроэнергии были покрыты за счет ее импорта, что помогло сохранить положительную динамику функционирования ряда секторов во втором квартале 2024 года, в частности металлургии и транспорта.

«Большие дефициты э/э, чем ранее ожидалось, будут сдерживать рост ВВП на всем прогнозном горизонте», - подчеркнули в НБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд обязал воинскую часть рассмотреть рапорт военнослужащего об увольнении со службы, который тот подавал 6 раз

Суд удовлетворил иск военнослужащего, который просил обязать воинскую часть рассмотреть рапорт на увольнение в связи с необходимостью постоянного ухода за дедом.

Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании приказа Минюста об отказе в удовлетворении жалобы на действия госрегистратора

Верховный Суд высказался по вопросу разграничения юрисдикции в правоотношении с участием регистратора.

Суд дважды частично удовлетворил апелляционную жалобу одного и того же участника уголовного производства – ВС указал, что это противоречит УПК

Апелляционный суд двумя отдельными решениями дважды частично удовлетворил апелляционную жалобу одного и того же участника уголовного производства, что противоречит положениям ч. 1 ст. 407 УПК.

Изменение голоса свидетеля во время допроса как легендированного лица не сужает содержание обстоятельств, которые может выяснить сторона защиты – Верховный Суд

Защитник утверждал о безосновательном применении во время допроса судом свидетеля технических средств, направленных на невозможность его идентификации, и непредоставление стороне защиты доступа к информации о настоящих анкетных данных легендированного лица.

Госслужащие-женщины, работающие на должностях категории Б, просят разрешить им выезжать за границу в отпуск

Женщины-госслужащие не могут выехать из-за наложенного в январе 2023 года запрета на пересечение границы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду