В Киеве задержали мужчину, который грабил автомобили в мотошлеме

Фигурант проникал в салон автомобилей и крал личные вещи владельцев.

В Киеве задержали и сообщили о подозрении злоумышленнику, который обворовывал автомобили в мотошлеме. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный обворовал его автомобиль.

Правоохранители установили, что неизвестный, разбив заднее окно проник в салон автомобиля, откуда украл детское кресло и детские вещи. К краже был причастен мужчина, недавно совершивший аналогичное преступление – тогда он украл из автомобиля велосипед.

«Для того чтобы скрыть свое лицо мужчина совершал кражи в мотошлеме.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Им оказался 39-летний местный житель», – заявили в полиции.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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