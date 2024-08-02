В Киеве задержали мужчину, который грабил автомобили в мотошлеме

В Киеве задержали и сообщили о подозрении злоумышленнику, который обворовывал автомобили в мотошлеме. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный обворовал его автомобиль.
Правоохранители установили, что неизвестный, разбив заднее окно проник в салон автомобиля, откуда украл детское кресло и детские вещи. К краже был причастен мужчина, недавно совершивший аналогичное преступление – тогда он украл из автомобиля велосипед.
«Для того чтобы скрыть свое лицо мужчина совершал кражи в мотошлеме.
Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Им оказался 39-летний местный житель», – заявили в полиции.
Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
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