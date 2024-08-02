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У Києві затримали чоловіка, який обкрадав автівки у мотошоломі

15:52, 2 серпня 2024
Фігурант проникав до салону автомобілів та викрадав особисті речі власників.
У Києві затримали чоловіка, який обкрадав автівки у мотошоломі
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У Києві затримали та повідомили про підозру зловмиснику, який обкрадав автівки у мотошоломі. Про це повідомила преслужба столичної поліції.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідома особа обікрала його автомобіль.

Правоохоронці встановили, що невідомий, розбивши заднє вікно проник у салон автомобіля, звідки викрав дитяче крісло та дитячі речі. До крадіжки був причетний чоловік, котрий нещодавно скоїв аналогічний злочин – тоді він викрав з автомобіля  велосипед.

«Для того, щоб приховати своє обличчя чоловік вчиняв крадіжки в мотошоломі.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець», - заявили у поліції.

Наразі слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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