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Енергетична криза в Україні: НБУ прогнозує більший дефіцит електроенергії у 2024-2026 роках

11:27, 2 серпня 2024
НБУ погіршив прогноз дефіциту електроенергії на 2024-2026 роки через руйнування інфраструктури.
Енергетична криза в Україні: НБУ прогнозує більший дефіцит електроенергії у 2024-2026 роках
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Упродовж другого кварталу 2024 року реалізувався ризик подальших втрат енергетичної інфраструктури, що змусило Національний банк України (НБУ) погіршити оцінки дефіциту електроенергії на прогнозному горизонті. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.

Згідно з повідомленням НБУ, цілеспрямовані обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, що тривали впродовж 2024 року, призвели до значних втрат в енергосистемі та подовження часу відключень електроенергії. Найбільше постраждали маневрові генерації, такі як ТЕС та ГЕС.

«Як і очікувалося, суттєвий дефіцит виник уже в ІІ кварталі, а на початку ІІІ кварталу поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування. Водночас відновлення втрачених потужностей та/або побудова нових вимагає значного часу та обсягів фінансування», - зазначається в звіті.

Оцінки НБУ щодо дефіциту електроенергії були суттєво погіршені на 2024-2026 роки: понад 7% у 2024 році (попередня оцінка - 5%), близько 8% у 2025 році (попередня оцінка - 4%) та близько 5% у 2026 році (раніше дефіцит не очікувався).

Тривалі відключення електроенергії в другому кварталі призвели до помітного погіршення ділових і споживчих настроїв, а також послаблення економічної активності в ряді секторів, особливо енергоємних, потреби яких складно забезпечити засобами автономного живлення. До таких секторів належать окремі напрями харчової промисловості, тваринництво та важка промисловість.

Однак, загалом бізнес і населення краще пристосувалися до дефіциту електроенергії, ніж у 2022-2023 роках. Деякі потреби в електроенергії були покриті за рахунок її імпорту, що допомогло зберегти позитивну динаміку функціонування низки секторів у другому кварталі 2024 року, зокрема металургії та транспорту.

«Більші дефіцити е/е, ніж раніше очікувалося, стримуватимуть зростання ВВП на всьому прогнозному горизонті», - підкреслили в НБУ.

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