Енергетична криза в Україні: НБУ прогнозує більший дефіцит електроенергії у 2024-2026 роках

НБУ погіршив прогноз дефіциту електроенергії на 2024-2026 роки через руйнування інфраструктури.

Упродовж другого кварталу 2024 року реалізувався ризик подальших втрат енергетичної інфраструктури, що змусило Національний банк України (НБУ) погіршити оцінки дефіциту електроенергії на прогнозному горизонті. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.

Згідно з повідомленням НБУ, цілеспрямовані обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, що тривали впродовж 2024 року, призвели до значних втрат в енергосистемі та подовження часу відключень електроенергії. Найбільше постраждали маневрові генерації, такі як ТЕС та ГЕС.

«Як і очікувалося, суттєвий дефіцит виник уже в ІІ кварталі, а на початку ІІІ кварталу поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування. Водночас відновлення втрачених потужностей та/або побудова нових вимагає значного часу та обсягів фінансування», - зазначається в звіті.

Оцінки НБУ щодо дефіциту електроенергії були суттєво погіршені на 2024-2026 роки: понад 7% у 2024 році (попередня оцінка - 5%), близько 8% у 2025 році (попередня оцінка - 4%) та близько 5% у 2026 році (раніше дефіцит не очікувався).

Тривалі відключення електроенергії в другому кварталі призвели до помітного погіршення ділових і споживчих настроїв, а також послаблення економічної активності в ряді секторів, особливо енергоємних, потреби яких складно забезпечити засобами автономного живлення. До таких секторів належать окремі напрями харчової промисловості, тваринництво та важка промисловість.

Однак, загалом бізнес і населення краще пристосувалися до дефіциту електроенергії, ніж у 2022-2023 роках. Деякі потреби в електроенергії були покриті за рахунок її імпорту, що допомогло зберегти позитивну динаміку функціонування низки секторів у другому кварталі 2024 року, зокрема металургії та транспорту.

«Більші дефіцити е/е, ніж раніше очікувалося, стримуватимуть зростання ВВП на всьому прогнозному горизонті», - підкреслили в НБУ.

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