Практика судів
  1. Суспільство

2 серпня: яке сьогодні свято та головні події

10:05, 2 серпня 2024
2 серпня - День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь.
2 серпня: яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 2 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день пива. Щорічне неофіційне свято, яке відзначається в першу п’ятницю серпня12. Свято було засноване 2007 року власником бару Джессом Авшаломовим у місті Санта-Круз, Каліфорнія.

Також 2 серпня День народження поштової скриньки. Це свято було засноване на честь встановлення першої поштової скриньки в Лондоні 1858 року. Поштові скриньки стали невід’ємною частиною будівель по всьому світу, забезпечуючи зручний спосіб отримання та відправлення кореспонденції.

А ще 2 серпня Міжнародний день голокосту ромів. Ця пам’ятна дата була встановлена на згадку про події 2-3 серпня 1944 року, коли в нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау в газових камерах було вбито 2897 ромів. Загалом під час геноциду від репресій постраждали від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів.

2 серпня День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Важлива подія була встановлена 2017 року для вшанування пам’яті офіцерів та солдатів десантних військ, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів. Цей день є важливим для вшанування героїзму та самопожертви десантників, які віддали своє життя в різні періоди історії, включаючи сучасні конфлікти.

Яке сьогодні церковне свято

2 серпня в церковному календарі – день перенесення мощей святого першомученика Стефана. Перенесення мощей святого первомученика і архідиякона Стефана відбулося близько 428 року. Після мученицької смерті святого Стефана, його тіло було залишене без поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Пізніше мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя.

Календар важливих подій за 2 серпня:

216 рік до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал громить 80-тисячне римське військо і завдає найважчої поразки Риму за всю історію його існування;

1776 рік — відбувається церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом;

1887 рік — Ровелл Годж отримує патент на колючий дріт;

1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1953 рік — у Києві відкривають дитячу залізницю;

1989 рік — трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої гине 11 людей;

2014 рік — суд Тбілісі заочно арештовує екс-президента Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2020 рік — від МКС повертається капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі);

2022 рік — Ненсі Пелосі відвідує Тайвань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження – ВС вказав, що це суперечить КПК

Апеляційний суд двома окремими рішеннями двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження, що суперечить положенням ч. 1 ст. 407 КПК.

Зміна голосу свідка під час допиту як легендованої особи не звужує зміст обставин, які може з’ясувати сторона захисту – Верховний Суд

Захисник стверджував про безпідставне застосування під час допиту судом свідка технічних засобів, спрямованих на унеможливлення його ідентифікації, і ненадання стороні захисту доступу до інформації про справжні анкетні дані легендованої особи.

Держслужбовці-жінки, які працюють на посадах категорії Б, просять дозволити їм виїжджати за кордон у відпустку

Жінки-держслужбовці не можуть виїхати через накладену в січні 2023 році заборону на перетин кордону.

Офіційне тлумачення норм Конституції та практика Верховного Суду не є ані виключними, ані нововиявленими обставинами – Верховний Суд

У кримінальному процесі офіційне тлумачення норм Конституції України та практика ВС не є ані виключними, ані нововиявленими обставинами, зазначив Верховний Суд.

Командири військових частин зможуть призивати чоловіків без участі ТЦК

У Генштабі заявили, що командири військових частин зможуть підібрати та призвати на військову службу військовозобов’язаних без участі ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду