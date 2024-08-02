2 серпня: яке сьогодні свято та головні події

2 серпня - День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь.

У п’ятницю, 2 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день пива. Щорічне неофіційне свято, яке відзначається в першу п’ятницю серпня12. Свято було засноване 2007 року власником бару Джессом Авшаломовим у місті Санта-Круз, Каліфорнія.

Також 2 серпня День народження поштової скриньки. Це свято було засноване на честь встановлення першої поштової скриньки в Лондоні 1858 року. Поштові скриньки стали невід’ємною частиною будівель по всьому світу, забезпечуючи зручний спосіб отримання та відправлення кореспонденції.

А ще 2 серпня Міжнародний день голокосту ромів. Ця пам’ятна дата була встановлена на згадку про події 2-3 серпня 1944 року, коли в нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау в газових камерах було вбито 2897 ромів. Загалом під час геноциду від репресій постраждали від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів.

2 серпня День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Важлива подія була встановлена 2017 року для вшанування пам’яті офіцерів та солдатів десантних військ, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів. Цей день є важливим для вшанування героїзму та самопожертви десантників, які віддали своє життя в різні періоди історії, включаючи сучасні конфлікти.

Яке сьогодні церковне свято

2 серпня в церковному календарі – день перенесення мощей святого першомученика Стефана. Перенесення мощей святого первомученика і архідиякона Стефана відбулося близько 428 року. Після мученицької смерті святого Стефана, його тіло було залишене без поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Пізніше мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя.

Календар важливих подій за 2 серпня:

216 рік до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал громить 80-тисячне римське військо і завдає найважчої поразки Риму за всю історію його існування;

1776 рік — відбувається церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом;

1887 рік — Ровелл Годж отримує патент на колючий дріт;

1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1953 рік — у Києві відкривають дитячу залізницю;

1989 рік — трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої гине 11 людей;

2014 рік — суд Тбілісі заочно арештовує екс-президента Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2020 рік — від МКС повертається капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі);

2022 рік — Ненсі Пелосі відвідує Тайвань.

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