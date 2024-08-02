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Укрзалізниця запустила продаж квитків на перший дитячий купейний вагон

11:53, 2 серпня 2024
З 8 серпня Укрзалізниця запускає перший дитячий купейний вагон на маршруті Харків – Ясіня.
Укрзалізниця запустила продаж квитків на перший дитячий купейний вагон
Джерело фото: УЗ
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З 8 серпня на поїзді №15/16 Харків – Ясіня розпочне курсувати перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, квитки на який уже доступні для придбання. Вагон розроблено спеціально для найменших пасажирів віком від 0 до 8 років та їхніх батьків, забезпечуючи комфортні, безпечні та цікаві умови подорожі. Про це повідомили в УЗ.

Цей вагон був створений за ініціативи Укрзалізниці у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії. Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко зазначив: «Ми системно рухаємось до нашої мети – стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на 6 вокзалах до цього вагона. Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів».

Процес модернізації вагону тривав близько пів року. Вагон оснащений сучасними зручностями для подорожі з дітьми: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральнях.

Квитки на дитячий вагон можна придбати виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість яких відповідає ціні на купейні квитки аналогічного класу в цьому ж поїзді. У застосунку вагон має маркування «Дитячий», щоб батьки могли легко обрати поїздку саме в цьому вагоні. Важливо нагадати, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно та не потребують окремого квитка.

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