Кваліфікаційне оцінювання суддів: ВККС оприлюднила кодовані результати письмового тестування за 1 серпня

1 серпня судді складали анонімне письмове тестування.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила кодовані результати іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді.

1 серпня судді складали анонімне письмове тестування.

Зазначається, що максимально можлива кількість балів за тестування – 90.

Цивільна спеціалізація:

Кримінальна спеціалізація:

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вимоги до кваліфікаційного іспиту під час конкурсів на посади суддів судів першої інстанції, апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та інших відповідних конкурсів, планують уточнити.

Зазначимо, вимогу для конкурсантів в судді отримати не менше 75% вірних відповідей на IQ-тест пропонують прибрати.

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