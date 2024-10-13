Офис Генпрокурора открыл производство из-за вероятного расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области

Расследование проводится по факту нарушения законов и обычаев войны.

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по вероятному расстрелу 9 украинских военнопленных в Курской области. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", - рассказал Костин.

Напомним, что в Курщине российские захватчики предположительно расстреляли 9 украинских военных, которые вынуждены были сдаться в плен. В связи с этим Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма ООН и МККК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.