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Офис Генпрокурора открыл производство из-за вероятного расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области

15:15, 13 октября 2024
Расследование проводится по факту нарушения законов и обычаев войны.
Офис Генпрокурора открыл производство из-за вероятного расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области
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Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по вероятному расстрелу 9 украинских военнопленных в Курской области. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", - рассказал Костин.

Напомним, что в Курщине российские захватчики предположительно расстреляли 9 украинских военных, которые вынуждены были сдаться в плен. В связи с этим Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма ООН и МККК.

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